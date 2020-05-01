Застройщик рассказал о самых популярных квартирах в ЖК «Новелла» в Пензе

Специалисты компании отмечают, что чаще всего покупатели выбирают двухкомнатные квартиры площадью 51,3 кв. м. Потому что эта планировка оптимальна для молодой семьи.
Коридор площадью 7,3 кв. м без «пустых» пространств позволит рационально разместить системы хранения, выход на балкон с кухни порадует любую домохозяйку, а сама кухня площадью 9,1 кв. м позволит собрать всю семью за одним столом или принять гостей. Комнаты - изолированные, в каждой – большое окно, что делает квартиру светлой и легко проветриваемой. Да и каждая комната эргономична, создана по принципу 3х4 – это идеальный вариант для создания любого дизайна помещений.
Консультации можно получить по телефону 28-28-20, на сайте termodom-pnz.ru.
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