Застройщик рассказал о самых популярных квартирах в ЖК «Новелла» в Пензе

Продажи в ЖК «Новелла» в городе Пензе стартовали совсем недавно, но уже пользуются большой популярностью. И это неудивительно: удобный район с развитой инфраструктурой, современные технологии строительства и благоустройства – все это необходимые детали комфорта городского жителя.



Специалисты компании отмечают, что чаще всего покупатели выбирают двухкомнатные квартиры площадью 51,3 кв. м. Потому что эта планировка оптимальна для молодой семьи.

Коридор площадью 7,3 кв. м без «пустых» пространств позволит рационально разместить системы хранения, выход на балкон с кухни порадует любую домохозяйку, а сама кухня площадью 9,1 кв. м позволит собрать всю семью за одним столом или принять гостей. Комнаты - изолированные, в каждой – большое окно, что делает квартиру светлой и легко проветриваемой. Да и каждая комната эргономична, создана по принципу 3х4 – это идеальный вариант для создания любого дизайна помещений.



Консультации можно получить по телефону 28-28-20, на сайте termodom-pnz.ru.



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