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22.05.2020г.
Застройщик рассказал о самых популярных квартирах в ЖК «Новелла» в Пензе

Застройщик рассказал о самых популярных квартирах в ЖК «Новелла» в Пензе

Пт, 22.05.20 15:19
Просмотров: 393
Продажи в ЖК «Новелла» в городе Пензе стартовали совсем недавно, но уже пользуются большой популярностью. И это неудивительно: удобный район с развитой инфраструктурой, современные технологии строительства и благоустройства – все это необходимые детали комфорта городского жителя.

Специалисты компании отмечают, что чаще всего покупатели выбирают двухкомнатные квартиры площадью 51,3 кв. м. Потому что эта планировка оптимальна для молодой семьи.

Коридор площадью 7,3 кв. м без «пустых» пространств позволит рационально разместить системы хранения, выход на балкон с кухни порадует любую домохозяйку, а сама кухня площадью 9,1 кв. м позволит собрать всю семью за одним столом или принять гостей. Комнаты - изолированные, в каждой – большое окно, что делает квартиру светлой и легко проветриваемой. Да и каждая комната эргономична, создана по принципу 3х4 – это идеальный вариант для создания любого дизайна помещений.

Консультации можно получить по телефону 28-28-20, на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщик — ООО СЗ «Термодом-новин». Проектные декларации размещены на http://termodom-novin.ru/

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Термодом"
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50
Хорошие люди - рядом. Пензенец бесплатно шьет маски для своих соседей
03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
Владимир и его муза. В «Новых берегах» нашла свое счастье незрячая пара
31.03.2020 18:05
«Я кое-что для Родины сделал». История участника легендарного Парада Победы
31.03.2020 14:51

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