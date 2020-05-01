Новый корпус детсада в Заре планируют сдать к концу года

Сети прокладывают в старой части микрорайона, на улицах Магистральной и Брусничной, водопровод и канализацию полностью закончат уже в сентябре, а новый корпус детского сада сдадут только в конце 2020 года.

«В микрорайоне Заря приступили к строительству второго корпуса детсада на улице Турищева. Предусмотрено возведение здания на 120 мест, в котором будет располагаться шесть групп: три ясельных и три для детей старшего возраста. К работам приступили, сейчас выполнили обустройство подъездной дороги, ведется вертикальная планировка и разбивка котлована», - рассказал начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

Новый корпус детского сада будет представлять собой отдельно стоящее здание, не соединенное с основным корпусом. В нем будет свой пищеблок, медицинский кабинет, музыкальный и спортивные залы. Стоимость нового корпуса - 122 миллиона рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.