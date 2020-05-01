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23.05.2020г.
Авиасообщение между Пензой и Москвой восстановилось

Авиасообщение между Пензой и Москвой восстановилось

Сб, 23.05.20 05:38
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Утром 22 мая пензенский аэропорт возобновил прием и отправку пассажирских самолетов. Напомним, перерыв в графике прилетов и вылетов был объявлен в связи с угрозой распространения коронавируса в начале апреля. Тогда по всей стране, в том числе – в Пензенском регионе, стали отменяться маршруты поездов дальнего следования и авиарейсы, но теперь самое трудное время для транспортников, кажется, уже позади.

Гул авиационных турбин Embraer 170 вновь звучит на пензенском аэродроме. После полуторамесячного перерыва, связанного с пандемией, воздушные ворота областного центра вновь приняли борт из Москвы. Кроме технического персонала, самолет встречал и Юрий Осколков. За те 17 лет, что он руководит аэропортом, такого длительной паузы в пассажирских перевозках никогда не было.

«Конечно, мы их заждались и рады, что потихоньку войдем в прежний курс, в прежний темп работы», - сказал он.

Пока самолет заруливал, в аэропорту шла регистрация. Проверяли не только багаж, но и самочувствие. Вопросов ни к кому не возникло. Было заметно, что сотрудники аэровокзала успели соскучиться по пассажирам. Конечно, в последние шесть недель там никто не сидел сложа руки. В аэропорту встречали и провожали самолеты санитарной авиации и транзитные воздушные суда.

«Не хватало пассажиров, самой специфики работы, потому что она такая эксклюзивная. Кто трудится в этой сфере, все любят ее», - отметила начальник службы организации перевозок аэропорта Пензы Александра Емелина.

Из Пензы в Москву отправились 20 человек. Екатерина Скворцова навещала маму, а потом вернулась домой, в Читу. Тому, что пассажирские перевозки возобновились, очень рада.

«Я из Забайкалья, на поезде долго, поэтому я летаю самолетами. Очень хорошо, выгодно», - сказала она.

Помня об эпидемиологической угрозе, пришлось внести коррективы в привычную процедуру приема пассажиров. К примеру, когда подали трап, первыми на борт воздушного судна поднялись две сотрудницы аэропорта. У каждой были стопки анкет. Их разработали с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Пассажиру остается указать свои имя отчество и фамилию, телефон и адрес, где он будет ближайшие две недели отбывать карантин.

«Если что-то понадобится, чтобы мы могли оперативно найти пассажира, который летел конкретным рейсом и сейчас находится по указанному в анкете адресу», - пояснил начальник службы авиационной безопасности аэропорта Пензы Владимир Светкин.

Автобус, на котором обычно доставляли людей от самолета к выходу, остался на стоянке. Когда все анкеты были сданы пассажиры, поодиночке, начали покидать салон воздушного судна.

Сотрудники аэропорта в светоотражающих жилетах заранее выстроились в цепочку, вдоль которой и шли прибывшие из Москвы. Указатели пути выхода с поля были заранее нанесены и на асфальт. Такая схема выхода пассажиров с взлетного поля будет применяться каждый раз, пока существует опасность заражения вирусом.

«Здесь техника, двигатели работают, поэтому поставили живой коридор. И на взлет и с посадки граждане будут проходить по нему пешком», - рассказал Юрий Осколков.

Со следующей недели рейсы в Москву станут регулярными. Пока по утрам, а с увеличением пассажиропотока и по вечерам. Также самолеты из Пензы начнут летать в Симферополь и Минеральные воды. Аэропорт имени Белинского готовится возобновить работу в прежнем режиме, как только свое разрешение даст Роспотребнадзор, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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