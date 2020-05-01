Авиасообщение между Пензой и Москвой восстановилось

Утром 22 мая пензенский аэропорт возобновил прием и отправку пассажирских самолетов. Напомним, перерыв в графике прилетов и вылетов был объявлен в связи с угрозой распространения коронавируса в начале апреля. Тогда по всей стране, в том числе – в Пензенском регионе, стали отменяться маршруты поездов дальнего следования и авиарейсы, но теперь самое трудное время для транспортников, кажется, уже позади.

Гул авиационных турбин Embraer 170 вновь звучит на пензенском аэродроме. После полуторамесячного перерыва, связанного с пандемией, воздушные ворота областного центра вновь приняли борт из Москвы. Кроме технического персонала, самолет встречал и Юрий Осколков. За те 17 лет, что он руководит аэропортом, такого длительной паузы в пассажирских перевозках никогда не было.

«Конечно, мы их заждались и рады, что потихоньку войдем в прежний курс, в прежний темп работы», - сказал он.

Пока самолет заруливал, в аэропорту шла регистрация. Проверяли не только багаж, но и самочувствие. Вопросов ни к кому не возникло. Было заметно, что сотрудники аэровокзала успели соскучиться по пассажирам. Конечно, в последние шесть недель там никто не сидел сложа руки. В аэропорту встречали и провожали самолеты санитарной авиации и транзитные воздушные суда.

«Не хватало пассажиров, самой специфики работы, потому что она такая эксклюзивная. Кто трудится в этой сфере, все любят ее», - отметила начальник службы организации перевозок аэропорта Пензы Александра Емелина.

Из Пензы в Москву отправились 20 человек. Екатерина Скворцова навещала маму, а потом вернулась домой, в Читу. Тому, что пассажирские перевозки возобновились, очень рада.

«Я из Забайкалья, на поезде долго, поэтому я летаю самолетами. Очень хорошо, выгодно», - сказала она.

Помня об эпидемиологической угрозе, пришлось внести коррективы в привычную процедуру приема пассажиров. К примеру, когда подали трап, первыми на борт воздушного судна поднялись две сотрудницы аэропорта. У каждой были стопки анкет. Их разработали с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Пассажиру остается указать свои имя отчество и фамилию, телефон и адрес, где он будет ближайшие две недели отбывать карантин.

«Если что-то понадобится, чтобы мы могли оперативно найти пассажира, который летел конкретным рейсом и сейчас находится по указанному в анкете адресу», - пояснил начальник службы авиационной безопасности аэропорта Пензы Владимир Светкин.

Автобус, на котором обычно доставляли людей от самолета к выходу, остался на стоянке. Когда все анкеты были сданы пассажиры, поодиночке, начали покидать салон воздушного судна.

Сотрудники аэропорта в светоотражающих жилетах заранее выстроились в цепочку, вдоль которой и шли прибывшие из Москвы. Указатели пути выхода с поля были заранее нанесены и на асфальт. Такая схема выхода пассажиров с взлетного поля будет применяться каждый раз, пока существует опасность заражения вирусом.

«Здесь техника, двигатели работают, поэтому поставили живой коридор. И на взлет и с посадки граждане будут проходить по нему пешком», - рассказал Юрий Осколков.

Со следующей недели рейсы в Москву станут регулярными. Пока по утрам, а с увеличением пассажиропотока и по вечерам. Также самолеты из Пензы начнут летать в Симферополь и Минеральные воды. Аэропорт имени Белинского готовится возобновить работу в прежнем режиме, как только свое разрешение даст Роспотребнадзор, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.