Пензенец жарил шашлыки во дворе многоэтажки и попался правоохранителям

По данным дела, 14 апреля 25-летний пензенец решил пожарить шашлыки. Для этого он выбрал один из дворов около многоэтажного дома. За занятием его застали правоохранители.

«Житель Пензы нарушил режим самоизоляции, покинув место жительства, находившись в общественном месте без уважительных причин», - отметили в пресс-службе Первомайского районного суда.

В итоге молодому человеку назначили штраф – 1000 рублей.

Напомним, в Пензенской области из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности, пока – до 31 мая. Гражданам нужно соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без необходимости. Например, разрешено покидать жилище, чтобы пойти на работу, для выгула собаки, выноса мусора, похода в ближайший магазин или аптеку.