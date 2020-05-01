В Пензе подписали декларцию по регулированию трудовых отношений

22 мая председатель правительства Пензенской области Николай Симонов встретился с представителями промышленных предприятий региона, федерацией профсоюзов, чтобы подписать декларацию по регулированию социально-трудовых отношений в условиях пандемии коронавируса. Она станет дополнением действующего соглашения о социальном партнерстве между правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей.

Николай Симонов напомнил, что в регионе до 31 мая действует режим повышенной готовности, и это отражается на ситуации на рынке труда.

«Мы видим, что происходит. Анализируя ситуацию на рынке труда, мы обратились к профсоюзам и работодателям, чтобы дополнительно пересмотреть наше трехстороннее соглашение, которое у нас действует и выполняется. Сегодня мы направили предпринимателям проект декларации по регулированию социально-трудовых отношений в условиях распространения коронавирусной инфекции и стабилизации ситуации на рынке труда», - сообщил председатель правительства.

Министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан отметил, что, по последним данным, число безработных в Пензенской области составляет 15915 человек, это в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Ситуация такая по всей стране, она контролируемая. В настоящее время наблюдается постепенное увеличение банка вакансий, очень хорошая тенденция. Безработным введены дополнительные пособия. Те, кто имеет несовершеннолетних детей и потерял работу, получают дополнительно на каждого ребенка по 3000 рублей», - рассказал он.

Министр подчеркнул, что важно сохранить мотивацию к работе. Временное трудоустройство организовано для 504 граждан.

«Сейчас принимаются все возможные меры, чтобы максимально улучшить ситуацию. По инициативе губернатора, в связи с этим был подготовлен проект декларации», - сказал Николай Симонов.

Президент Ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал отметил, что ситуация сложилась непростая, но не смертельная.

«Нас выручает то, что многие компании задействованы на производстве необходимых гражданских изделий. Внутренний областной аутсорсинг и кооперация помогают нам двигаться дальше. Так или иначе сегодня кризис уже пришел. Я предлагаю думать о том, как мы будем жить, когда из него выйдем», - подчеркнул он.

Председатель федерации профсоюзов региона Николай Котов сообщил о том, что в регионе готовы поддержать работников, переболевших коронавирусом или пневмонией, предоставив лечение всанаториях.

Итогом встречи стало подписание сторонами декларации. Она призвана защитить интересы сотрудников предприятий, в частности, не допустить массовых сокращений и уменьшения доходов.