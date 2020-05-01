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22.05.2020г.
В Пензе подписали декларцию по регулированию трудовых отношений

В Пензе подписали декларцию по регулированию трудовых отношений

Пт, 22.05.20 16:36
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22 мая председатель правительства Пензенской области Николай Симонов встретился с представителями промышленных предприятий региона, федерацией профсоюзов, чтобы подписать декларацию по регулированию социально-трудовых отношений в условиях пандемии коронавируса. Она станет дополнением действующего соглашения о социальном партнерстве между правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей.

 

Николай Симонов напомнил, что в регионе до 31 мая действует режим повышенной готовности, и это отражается на ситуации на рынке труда.

«Мы видим, что происходит. Анализируя ситуацию на рынке труда, мы обратились к профсоюзам и работодателям, чтобы дополнительно пересмотреть наше трехстороннее соглашение, которое у нас действует и выполняется. Сегодня мы направили предпринимателям проект декларации по регулированию социально-трудовых отношений в условиях распространения коронавирусной инфекции и стабилизации ситуации на рынке труда», - сообщил председатель правительства.

Министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан отметил, что, по последним данным, число безработных в Пензенской области составляет 15915 человек, это в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Ситуация такая по всей стране, она контролируемая. В настоящее время наблюдается постепенное увеличение банка вакансий, очень хорошая тенденция. Безработным введены дополнительные пособия. Те, кто имеет несовершеннолетних детей и потерял работу, получают дополнительно на каждого ребенка по 3000 рублей», - рассказал он.

Министр подчеркнул, что важно сохранить мотивацию к работе. Временное трудоустройство организовано для 504 граждан. 

«Сейчас принимаются все возможные меры, чтобы максимально улучшить ситуацию. По инициативе губернатора, в связи с этим был подготовлен проект декларации», - сказал Николай Симонов.

Президент Ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал отметил, что ситуация сложилась непростая, но не смертельная.

«Нас выручает то, что многие компании задействованы на производстве необходимых гражданских изделий. Внутренний областной аутсорсинг и кооперация помогают нам двигаться дальше. Так или иначе сегодня кризис уже пришел. Я предлагаю думать о том, как мы будем жить, когда из него выйдем», - подчеркнул он.

Председатель федерации профсоюзов региона Николай Котов сообщил о том, что в регионе готовы поддержать работников, переболевших коронавирусом или пневмонией, предоставив лечение всанаториях.

Итогом встречи стало подписание сторонами декларации. Она призвана защитить интересы сотрудников предприятий, в частности, не допустить массовых сокращений и уменьшения доходов.  

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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