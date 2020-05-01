Возобновлены авиаперелеты из Пензы в Москву

В аэропорту Пензы сообщили о том, что с 22 мая возобновлены ежедневные авиарейсы из Пензы в Москву и в обратном направлении.

«Полеты возобновили по расписанию, на данный момент у нас один рейс - S7-1191 / S7-1192», - рассказали ИА «Пенза-Пресс» представители аэропорта.

Из «Домодедово» в Пензу самолеты будут летать в 8:30, в обратном направлении - в 10:25. Кроме того, 25 мая авиакомпания «ИрАэро» намерена выполнить рейс из Пензы в Симферополь. Однако в аэропорту подчеркнули, что ситуация еще может измениться.

Напомним, авиакомпания «РусЛайн» отменила все рейсы из Пензы до 31 мая, но сроки ограничений могут быть продлены.