Роспотребнадзор сообщил о достижении плато Covid-19 в России

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова сообщила о том, что распространение коронавируса в России вышло на плато.

«Сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особого внимания и неукоснительного соблюдения всех требований для того, чтобы она не ухудшилась», — сказала она.

Отмечается, что ученые регулярно получают данные мониторинга, оценки и анализа ситуации. Исходя из этой информации, они сообщили о стабилизации и четкой тенденции к снижению. Кроме того, даже на пике пандемии каждые сутки в России заболевало не такое количество людей, как во всем мире, сообщает телеканал «360».

«Нам удалось срезать пик эпидемии. Заболеваемость в сутки на пике, на максимальных цифрах была одной из самых низких в мире», — добавила глава Роспотребнадзора.

Сейчас в России госпитализируют около 20% пациентов с выявленным коронавирусом. А месяцем ранее в стационар попадали 60%. В России каждый день проводится 180 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения. А это в 25 раз больше, чем в марте, пояснила Анна Попова.