Индекс самоизоляции Пензы достиг нового антирекорда

По данным сервиса «Яндекса», определяющего индекс самоизоляции городов России, а также ближнего зарубежья, в Пензе данный показатель в полдень 22 мая составил всего 1,1.

Сервис анализирует число людей на улицах города, автомобильный трафик и сравнивает с периодом до распространения коронавирусной инфекции. 1 апреля, в первый день самоизоляции, индекс Пензы в полдень составлял 3,6.

В День Победы показатель не опускался ниже 3, но после завершения периода нерабочих дней он вновь провалился. 18 мая уже в 11 часов индекс достиг показателя в 1,2.

22 мая ситуация еще ухудшилась: в 12 часов дня индекс самоизоляции Пензы составил 1,1. По состоянию на 16:30 он по-прежнему очень низок – 1,3, это всего на 0,5 пункта больше, чем до пандемии коронавируса.

Напомним, по состоянию на 22 мая в Пензенской области – 1510 подтвержденных случаев коронавируса, из них новых – 110.