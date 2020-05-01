Пензячке удалось избежать штрафа за превышение скорости

В Нижнеломовском районе Пензенской области женщина обратилась в суд с жалобой на постановление о том, чтобы ее оштрафовали за превышение скорости движения на авто.

Так, осенью прошлого года женщине назначили штраф за превышение скорости на 55 километров в час. Однако автоледи с постановлением не согласилась и снова обратилась в суд. Она пояснила, что на момент правонарушения иномарка Daewoo Nexia уже ей не принадлежала – автомобиль был продан и передан в автосалон по программе трейд-ин на основании договора купли-продажи. По сведениям автосалона, машину приобрел другой человек.

В Нижнеломовском районном суде пояснили, что данные доказательства являются обоснованными, и отменили постановление, прекратив производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения.