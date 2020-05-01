Госдума приняла закон об увеличении пособий на малышей

В России ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличивается в два раза, сообщает телеканал «360».

«Увеличиваются выплаты по детям в возрасте до полутора лет в два раза. Причем они будут осуществляться не только тем, кто потерял работу, а будут выплачиваться повсеместно. Это крайне важное решение», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас минимальное пособие на первого ребенка составляет 1500 рублей, на второго и третьего — по 3000 рублей. Новые увеличенные пособия будут варьироваться от 6700 до 13500 рублей. Причем эти деньги нельзя будет взыскать за долги.

Новые повышенные пособия будут выплачивать с 1 июня.