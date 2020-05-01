Пензенскую область отметили среди лидеров в стране по надою молока

По данным министерства сельского хозяйства России, Пензенская область оказалась в числе регионов-лидеров по среднему надою молока от одной коровы за сутки.

По состоянию на 11 мая суточный объем реализации молока сельскохозорганизациями страны составил 50,4 тыс. тонн. Это на 7,1% больше аналогичного показателя прошлого года, отметили в пресс-центре облправительства.

Средний надой молока от одной коровы за сутки по России составил 18,35 кг, что на 1,31 кг больше, чем годом ранее.

«Лидерами среди регионов по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Калужская, Липецкая, Вологодская, Кировская, Владимирская, Свердловская, Рязанская, Тульская, Московская, Воронежская, Белгородская, Ярославская, Архангельская и Тюменская области, Краснодарский край, Республики Крым, Марий Эл и Карелия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову», - пояснили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РФ.