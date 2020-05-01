Буренков рассказал о необходимости информировать людей о выплатах во время Covid-19

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Буренков на плановом совещании обсудил вопросы повышения информирования жителей о мерах господдержки в период пандемии коронавируса.

Так, на совещании по общественно-политическому развитию присутствовали представители внутриполитических и информационных блоков правительств Пермского края и Пензенской области.

Игорь Буренков отметил, что сейчас необходимо освещать в СМИ информацию о выплатах, инициированныхп резидентом РФ, а также рассказывать о конкретных примерах государственной помощи людям и бизнесу.

В пресс-центре облправительства пояснили, что участники обсудили подготовку к Единому дню голосования, результаты работы органов власти регионов в системе «Инцидент-менеджмент», взаимодействие с религиозными организациями и сохранение межнационального согласия в Пензенской области.