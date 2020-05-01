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23.05.2020г.
Губернатор призвал предпринимателей сохранить рабочие места

Губернатор призвал предпринимателей сохранить рабочие места

Сб, 23.05.20 09:06
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Сохранить рабочие места нужно по всей Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев провел видеоконференцию с главами районов, на которой призвал их держать на личном контроле работу с предпринимателями. Меры поддержки должны получить все, кто имеет на них право.

Не ждать поставок из других городов, а получать необходимые средства защиты незамедлительно, помогают пензенские предприятия. Например, швейные цеха, которые до пандемии производили спецодежду для самых разных отраслей, перешли исключительно на универсальные противочумные комбинезоны и костюмы с фартуком.

«Это смесовая ткань: полиэстер – 65%, хлопок – 35%. Плотность на костюмах – 210 грамм на метр, на комбинезонах – 120, но это по желанию», - сказал директор по производству швейного предприятия Иван Васин.

На предприятии сейчас трудятся 70 сотрудников. И больше половины из них - люди с ограниченными возможностями здоровья. Это швейное производство может рассчитывать и на государственную поддержку. Так же, как и более 13 тысяч других малых и средних предприятий области.

«С 1 июня начнет действовать специальная кредитная программа поддержки занятости, ею может воспользоваться представитель любой отрасли, которая пострадала от коронавирусной инфекции. Объем займа будет рассчитываться из одного минимального размера оплаты труда на одного сотрудника, а ставка по кредиту будет составлять 2%. Платить ежемесячно не надо, при этом, если компания в течение всего срока программы сохраняет занятость на уровне 90% и выше, то кредит и проценты полностью списываются», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов.

Если удастся сохранить не менее 80% работников, то государство погасит половину кредита. Для самозанятых на этот период предусмотрен налоговый капитал, он равен одному прожиточному минимуму. Кроме того, все налоги для предпринимателей за второй квартал 2020-го спишутся.

«Предприниматели должны знать об этом, для них есть меры поддержки. Важно, чтобы главы районов боролись за то, чтобы людей не увольняли с работы, это сейчас важнейшая задача, которую определил президент России», - отметил Иван Белозерцев.

Во всех муниципальных образованиях тех, кто имеет право на поддержку, курируют агентства по работе с предпринимателями. На базе центра «Мой бизнес» работает «горячая линия», на которую уже поступило больше 2000 обращений, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
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01.04.2020 13:48
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