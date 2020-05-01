Губернатор призвал предпринимателей сохранить рабочие места

Сохранить рабочие места нужно по всей Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев провел видеоконференцию с главами районов, на которой призвал их держать на личном контроле работу с предпринимателями. Меры поддержки должны получить все, кто имеет на них право.

Не ждать поставок из других городов, а получать необходимые средства защиты незамедлительно, помогают пензенские предприятия. Например, швейные цеха, которые до пандемии производили спецодежду для самых разных отраслей, перешли исключительно на универсальные противочумные комбинезоны и костюмы с фартуком.

«Это смесовая ткань: полиэстер – 65%, хлопок – 35%. Плотность на костюмах – 210 грамм на метр, на комбинезонах – 120, но это по желанию», - сказал директор по производству швейного предприятия Иван Васин.

На предприятии сейчас трудятся 70 сотрудников. И больше половины из них - люди с ограниченными возможностями здоровья. Это швейное производство может рассчитывать и на государственную поддержку. Так же, как и более 13 тысяч других малых и средних предприятий области.

«С 1 июня начнет действовать специальная кредитная программа поддержки занятости, ею может воспользоваться представитель любой отрасли, которая пострадала от коронавирусной инфекции. Объем займа будет рассчитываться из одного минимального размера оплаты труда на одного сотрудника, а ставка по кредиту будет составлять 2%. Платить ежемесячно не надо, при этом, если компания в течение всего срока программы сохраняет занятость на уровне 90% и выше, то кредит и проценты полностью списываются», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов.

Если удастся сохранить не менее 80% работников, то государство погасит половину кредита. Для самозанятых на этот период предусмотрен налоговый капитал, он равен одному прожиточному минимуму. Кроме того, все налоги для предпринимателей за второй квартал 2020-го спишутся.

«Предприниматели должны знать об этом, для них есть меры поддержки. Важно, чтобы главы районов боролись за то, чтобы людей не увольняли с работы, это сейчас важнейшая задача, которую определил президент России», - отметил Иван Белозерцев.

Во всех муниципальных образованиях тех, кто имеет право на поддержку, курируют агентства по работе с предпринимателями. На базе центра «Мой бизнес» работает «горячая линия», на которую уже поступило больше 2000 обращений, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.