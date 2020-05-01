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23.05.2020г.
Пензенские мусульмане готовятся к празднику Ураза-байрам

Пензенские мусульмане готовятся к празднику Ураза-байрам

Пт, 22.05.20 22:35
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«Ид мубарак» или «Благословенного праздника» - так 24 мая по всему миру будут поздравлять друг друга мусульмане. В 2020 году значимый исламский праздник разговения Ураза-байрам выпал на воскресенье. Им заканчивается священный месяц Рамадан. В мусульманских семьях Пензенской области уже начали подготовку к торжественному дню: дома тщательно убираются и готовят национальные блюда.

С особой любовью и усердием хозяйки трудятся над символом гостеприимства - перемячами. В доме Васильевых на кухне суетятся всем семейством. Кажется, стола не хватит, чтобы разместить всех яств. Рядом с перемячами – катлама, с начинкой и без, а еще пироги на любой вкус. Самое интересное, что к празднику разговения готовятся во время строжайшего поста, тем, кто его соблюдает пока можно насладиться только ароматами национальных блюд.

«Я встаю в 01:00 и ем до 01:45, потом читаю намаз и ложусь спать, в остальное время ни ем, ни пью, по дома работаю. Аллах мне помогает, все хорошо», - рассказала жительница Пензы Фяридя Васильева.

Ежегодно глава семейства Хамзя Васильев вместе с сыном Радиком на Ураза-байрам отправлялся в село Кикино Каменского района - на своей малой родине посещал мечеть.

«С утра до восхода солнца мы собираемся всей деревней, все мужское население и идем в мечеть молиться, там у нас имам, а потом на кладбищах посещаем родственников и близких», - сказал Хамзя Васильев.

«Помню, как ходили в мечеть, когда я был маленьким. Все это было так таинственно, немного загадочно. Уже потом в более старшем возрасте начал изучать некоторые вещи и понимать их», - рассказал Радик Васильев.

В 2020 году впервые придется нарушить традицию - коррективы внесла эпидемия. Молельные залы в пензенских мечетях тоже пустуют вот уже несколько недель. Отказаться придется не только от массовых молитв, но и от других обычаев исламского праздника.

На Ураза-байрам мусульмане обычно ходят в гости - поздравляют друг друга, детям дарят подарки. В 2020-м и президент страны, и священнослужители призвали всех оставаться дома - в кругу семьи с родителями и детьми, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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03.04.2020 17:09
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