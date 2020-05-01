Пензенские мусульмане готовятся к празднику Ураза-байрам

«Ид мубарак» или «Благословенного праздника» - так 24 мая по всему миру будут поздравлять друг друга мусульмане. В 2020 году значимый исламский праздник разговения Ураза-байрам выпал на воскресенье. Им заканчивается священный месяц Рамадан. В мусульманских семьях Пензенской области уже начали подготовку к торжественному дню: дома тщательно убираются и готовят национальные блюда.

С особой любовью и усердием хозяйки трудятся над символом гостеприимства - перемячами. В доме Васильевых на кухне суетятся всем семейством. Кажется, стола не хватит, чтобы разместить всех яств. Рядом с перемячами – катлама, с начинкой и без, а еще пироги на любой вкус. Самое интересное, что к празднику разговения готовятся во время строжайшего поста, тем, кто его соблюдает пока можно насладиться только ароматами национальных блюд.

«Я встаю в 01:00 и ем до 01:45, потом читаю намаз и ложусь спать, в остальное время ни ем, ни пью, по дома работаю. Аллах мне помогает, все хорошо», - рассказала жительница Пензы Фяридя Васильева.

Ежегодно глава семейства Хамзя Васильев вместе с сыном Радиком на Ураза-байрам отправлялся в село Кикино Каменского района - на своей малой родине посещал мечеть.

«С утра до восхода солнца мы собираемся всей деревней, все мужское население и идем в мечеть молиться, там у нас имам, а потом на кладбищах посещаем родственников и близких», - сказал Хамзя Васильев.

«Помню, как ходили в мечеть, когда я был маленьким. Все это было так таинственно, немного загадочно. Уже потом в более старшем возрасте начал изучать некоторые вещи и понимать их», - рассказал Радик Васильев.

В 2020 году впервые придется нарушить традицию - коррективы внесла эпидемия. Молельные залы в пензенских мечетях тоже пустуют вот уже несколько недель. Отказаться придется не только от массовых молитв, но и от других обычаев исламского праздника.

На Ураза-байрам мусульмане обычно ходят в гости - поздравляют друг друга, детям дарят подарки. В 2020-м и президент страны, и священнослужители призвали всех оставаться дома - в кругу семьи с родителями и детьми, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.