Волонтеры передали медикам Пензенской области средства индивидуальной защиты

Пензенские волонтеры передали 1000 пластиковых экранов для лица, а также другие средства защиты от коронавируса в медучреждения области.

Так, члены волонтерского центра «Единой России» по поручению председателя регионального ЗакСобрания Валерия Лидина передали пластиковые экраны для лица, маски и хирургические перчатки медперсоналу десяти больниц, в числе которых областная клиническая больница им.Н.Н.Бурденко, областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, межрайонные больницы в Каменке, Нижнем Ломове, Сердобске и Белинская, Бессоновская, Мокшанская районные больницы.

Также заместитель председателя комитета ЗакСобрания по социальной политике, координатор волонтерского штаба Яна Куприна и председатель Молодежного парламента Андрей Сушков посетили Городищенский и Кузнецкий районы, уточнили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.

«Огромное спасибо за поддержку от лица всего медицинского персонала, работающего на передовой борьбы с коронавирусом. Врачи и медсестры трудятся в сложных условиях, но мы понимаем, что от наших усилий зависят здоровье, а зачастую и жизни наших пациентов. Внимание со стороны властей и неравнодушных жителей очень значимо для нас», - поблагодарил волонтеров и Валерия Лидина главврач Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.