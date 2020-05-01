Двух пензенцев осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве областной филармонии

В Пензе два местных жителя отделались условным сроком за ложное сообщение о готовящемся взрыве здания областной филармонии.

Как рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы, 25 января двое мужчин, находясь у филармонии, позвонили в полицию и сообщили о том, что якобы здание заминировано. Правоохранители восприняли угрозу за реальность и выехали на место с проверкой, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

За ложное сообщение суд приговорил мужчин к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Смягчающими обстоятельствами для злоумышленников стали признание ими вины, раскаяние, а также оказание благотворительной помощи детям и наличие на иждивении своих.

Приговор не вступил в законную силу.