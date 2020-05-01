Ученые назвали болезнь, которая повышает риск смерти от Covid-19

Эксперты проанализировали данные пациентов с хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом. Они отметили, что такие больные чаще других умирают после заражения коронавирусом.

«Специалисты изучили данные 152 человек с поражениями печени и положительным тестом на COVID-19. Выяснилось, что примерно половине из них после госпитализации в том или ином виде потребовалась вентиляция легких, а в 40% случаев эти пациенты умирали», - пишет РИА Новости.

Ученые отмечают, что за время пандемии коронавируса уровень смертности от проблем с печенью значительно возрос, причем почти в 80% случаев летальных исходов пациентов, страдавших циррозом, причиной стало заболевание легких.

Напомним, по состоянию на 22 мая в России коронавирусом заразилось 326 448 человек, из которых вылечились - 99 825, а умерли - 3 249. В Пензенской области общее число зараженных достигло 1510. Из них выздоровели 1076 человек, скончались – 13.