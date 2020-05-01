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23.05.2020г.
Ученые назвали болезнь, которая повышает риск смерти от Covid-19

Ученые назвали болезнь, которая повышает риск смерти от Covid-19

Пт, 22.05.20 19:33
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Эксперты проанализировали данные пациентов с хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом. Они отметили, что такие больные чаще других умирают после заражения коронавирусом.

«Специалисты изучили данные 152 человек с поражениями печени и положительным тестом на COVID-19. Выяснилось, что примерно половине из них после госпитализации в том или ином виде потребовалась вентиляция легких, а в 40% случаев эти пациенты умирали», - пишет РИА Новости.

Ученые отмечают, что за время пандемии коронавируса уровень смертности от проблем с печенью значительно возрос, причем почти в 80% случаев летальных исходов пациентов, страдавших циррозом, причиной стало заболевание легких.

Напомним, по состоянию на 22 мая в России коронавирусом заразилось 326 448 человек, из которых вылечились - 99 825, а умерли - 3 249. В Пензенской области общее число зараженных достигло 1510. Из них выздоровели 1076 человек, скончались – 13.

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Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
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01.04.2020 13:48
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