События в цифрах: Ограничение продажи алкоголя, онлайн спектакли, экспорт,

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

За I квартал 2020 года экспорт в Пензенской области вырос на 77,4% и составил 85,3 миллиона долларов США.

9217 рублей – средняя величина прожиточного минимума на душу населения в Пензенской области за первый квартал 2020 год.

С 22 по 28 мая пензенский драматический театр устроит онлайн-показы (16+) восьми спектаклей из репертуара труппы.

В первом квартале 2020 года торговыми партнерами Пензенской области стали 56 стран.

За 4 месяца 2020 года в хозяйствах региона произведено 135 тысяч тонн скота и птицы на убой, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

29 мая 2020 года в Пензенской области ограничат розничную продажу алкогольной продукции.