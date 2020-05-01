Герои Победы: Ивушкин Петр Терентьевич

Броня, гусеницы, пушка и люди, экипаж танка. В годы Великой Отечественной войны тысячи танкистов покрыли себя неувядаемой славой, отстаивая независимость нашей Родины. А когда война приблизилась к своему завершению, наши танки, действуя наряду с пехотой и артиллерией, довершили разгром врага.

Петр Терентьевич Ивушкин родился 17 июня 1918 в селе Козловка Лопатинского района Пензенской области. Перед войной окончил танковое училище. На фронтах Великой отечественной - с ноября 1943-го. Отличился в боях на территории Германии. Танкисты вверенного ему подразделения уничтожили шесть вражеских бронированных машин, три орудия. Успешно форсировав реку Шпре. Танкисты Ивушкина способствовали захвату плацдарма. Оттуда открывалась дорога на Берлин. Отличился Петр Ивушкин и в ходе боев на улицах столицы третьего рейха.

За мужество и отвагу ему было присвоено звание Героя Советского Союза.