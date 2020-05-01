На Южной поляне иномарка раскурочила капот о дерево

В Пензе на Южной поляне произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел 22 мая возле дома №108А по улице Калинина. Снимки мужчина сделал в 17:00.

«Чуть в гости не заехал», - написал автор поста.

Судя по кадрам, Opel снес дерево, повредив себе всю переднюю часть. У машины оторвался бампер, разбились фары, помялось крыло и вывернуло левое переднее колесо. Как он мог оказаться на газоне – неизвестно.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев не садиться пьяными за руль, потому что это может привести к необратимым последствиям. Кроме того, если водителю стало плохо во время езды, нужно остановить машину. Также не стоит забывать про правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.