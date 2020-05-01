В Пензе инспектор колонии за деньги пытался пронести зеку наркотики - СКР

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина договорился с одним из осужденных за деньги купить для него и передать ему в колонию наркотики. 17 мая супруга заключенного перечислила на карту знакомого младшего инспектора более 19 тысяч рублей. После сотрудник исправительного учреждения приобрел запрещенное вещество, но не успел передать, потому что его действия пресекли правоохранители.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.