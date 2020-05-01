В Богословке легковушка снесла столб

В селе Богословка Пензенской области утром 23 мая произошло ДТП. Очевидец рассказал об этом в Сети.

Мужчина опубликовал фото с места происшествия в группе «Сова Пенза авто». Пост в сообществе появился примерно в 11:30, в какое время произошло ДТП – автор не уточнил. Очевидец написал, что машина врезалась в столб на улице Ленина.

Судя по кадру, «двенадцатая» переломила подпорку столба, а основную конструкцию протащила на небольшое расстояние. У легковушки сильно разбита вся передняя часть.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Ни в коем случае нельзя водить авто пьяным. Также не рекомендуется во время движения отвлекаться на гаджеты и другие предметы, так как это может привести к трагедии.