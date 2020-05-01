В Пензенском регионе разыскивают пропавшего жителя Амурской области

В пресс-службе областного СУ СКР сообщили, что до апреля 2019 года Дмитрий Коновалов жил в съемной квартире дома №148 по улице Ленина в городе Благовещенске, а после пропал. На тот момент ему было 39 лет.

Приметы: рост - 175-180 см, телосложение - худощавое, волосы - русые, глаза - голубые, отсутствуют три передних зуба, при разговоре шепелявит.

Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: +7(924) 744-00-20 или 102.