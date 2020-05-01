Специалисты назвали простой способ дезинфекции маски

Многоразовые защитные маски необходимо регулярно мыть. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

Специалисты считают, что самый простой способ дезинфекции маски в домашних условиях заключается в стирке горячей водой и моющими средствами, вроде обычного мыла. По словам доцента Университета Алабамы (США) Пенни Уотс, после названного способа дезинфекции маску следует тщательно просушить — в идеале, с помощью горячего воздуха.

Чистые тканевые маски следует хранить до следующего использования в закрытом бумажном пакете, чтобы не допустить появления на поверхности микробов и вирусов.

Представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США также заметили, что роль защитной маски может выполнять кусок старой футболки, шарф, бандана — при появлении на улице ими следует прикрывать рот и нос.