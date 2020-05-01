В Заречный тайно пытался пробраться мужчина

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, мужчина пытался преодолеть участок охраняемой полосы и незаконно проникнуть на территорию закрытого города. Однако сделать это у него не удалось, на одном из участков охраняемой полосы сработала сигнализация.

«О поступлении тревожного сигнала оператор немедленно доложил начальнику караула. На месте срабатывания сигнализации тревожная группа обнаружила нарушителя», - добавили в пресс-службе.

Незнакомец признался, что видел предупредительные указатели, но проигнорировал предупреждения. В его отношении составили административный протокол. Мужчину передали полицейским.