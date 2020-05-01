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23.05.2020г.
География Covid-19. В Пензенской области заболели жители 18 районов и 3 городов

География Covid-19. В Пензенской области заболели жители 18 районов и 3 городов

Сб, 23.05.20 14:47
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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила информацию о распространении коронавируса в регионе на 23 мая.

По ее словам, подтвержденных случаев COVID-19 в области – 1612, новых выявленных – 102. Среди заболевших есть годовалый ребенок, а также двое ребят 10 и 12 лет.

География распространения заболевания:

- Пенза — 30;
- Бессоновский район — 5;
- Заречный — 7;
- Кузнецк — 10;
- Земетчинский район — 11;
- Нижнеломовский район — 9;
- Мокшанский район — 2;
- Каменский район — 3;
- Белинский район — 2;
- Лунинский район — 1;
- Сердобский район — 1;
- Спасский район — 5;
- Сосновоборский район — 3;
- Бековский район — 1;
- Пензенский район — 3;
- Башмаковский район — 2;
- Никольский район — 1;
- Шемышейский район — 2;
- Кузнецкий район — 1;
- Лопатинский район — 1;
- Городищенский район — 1.

Коме того, заболевание обнаружили у одного жителя Москвы. Стоит отметить, что это не единственный случай появления иногородних пациентов. Ранее были зафиксированы зараженные из Саратовской, Челябинской, Московской областей и Краснодарского края.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 23439 человек (29376 исследований), в лабораториях лечебной сети - 35395 человек (37829 исследований)», - уточнила пресс-секретарь.


 
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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03.04.2020 11:50
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