География Covid-19. В Пензенской области заболели жители 18 районов и 3 городов

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила информацию о распространении коронавируса в регионе на 23 мая.
По ее словам, подтвержденных случаев COVID-19 в области – 1612, новых выявленных – 102. Среди заболевших есть годовалый ребенок, а также двое ребят 10 и 12 лет.
География распространения заболевания:
- Пенза — 30;
- Бессоновский район — 5;
- Заречный — 7;
- Кузнецк — 10;
- Земетчинский район — 11;
- Нижнеломовский район — 9;
- Мокшанский район — 2;
- Каменский район — 3;
- Белинский район — 2;
- Лунинский район — 1;
- Сердобский район — 1;
- Спасский район — 5;
- Сосновоборский район — 3;
- Бековский район — 1;
- Пензенский район — 3;
- Башмаковский район — 2;
- Никольский район — 1;
- Шемышейский район — 2;
- Кузнецкий район — 1;
- Лопатинский район — 1;
- Городищенский район — 1.
Коме того, заболевание обнаружили у одного жителя Москвы. Стоит отметить, что это не единственный случай появления иногородних пациентов. Ранее были зафиксированы зараженные из Саратовской, Челябинской, Московской областей и Краснодарского края.
«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 23439 человек (29376 исследований), в лабораториях лечебной сети - 35395 человек (37829 исследований)», - уточнила пресс-секретарь.