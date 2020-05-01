География Covid-19. В Пензенской области заболели жители 18 районов и 3 городов

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила информацию о распространении коронавируса в регионе на 23 мая.

По ее словам, подтвержденных случаев COVID-19 в области – 1612, новых выявленных – 102. Среди заболевших есть годовалый ребенок, а также двое ребят 10 и 12 лет.

География распространения заболевания:

- Пенза — 30;

- Бессоновский район — 5;

- Заречный — 7;

- Кузнецк — 10;

- Земетчинский район — 11;

- Нижнеломовский район — 9;

- Мокшанский район — 2;

- Каменский район — 3;

- Белинский район — 2;

- Лунинский район — 1;

- Сердобский район — 1;

- Спасский район — 5;

- Сосновоборский район — 3;

- Бековский район — 1;

- Пензенский район — 3;

- Башмаковский район — 2;

- Никольский район — 1;

- Шемышейский район — 2;

- Кузнецкий район — 1;

- Лопатинский район — 1;

- Городищенский район — 1.

Коме того, заболевание обнаружили у одного жителя Москвы. Стоит отметить, что это не единственный случай появления иногородних пациентов. Ранее были зафиксированы зараженные из Саратовской, Челябинской, Московской областей и Краснодарского края.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 23439 человек (29376 исследований), в лабораториях лечебной сети - 35395 человек (37829 исследований)», - уточнила пресс-секретарь.