В России больным коронавирусом предложили выделять жилье для самоизоляции

Заразившимся коронавирусом россиянам, а также для прибывающим из стран с плохой эпидемиологической обстановкой гражданам предложили выделять жилье для самоизоляции, сообщает ТАСС.

«Комитет занимается разработкой законопроекта, устанавливающего возможность по обеспечению зараженных лиц, больных, жилыми помещениями для соблюдения режима необходимой самоизоляции, не создавая рисков для здоровья членов их семей и близких лиц. В скором времени планируем внести инициативу на рассмотрение парламента», — рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Отмечается, что ситуация с коронавирусом показала, что многие лица, например приехавшие из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, были вынуждены уходить на самоизоляцию в домашних условиях. Таким образом, люди ставили под удар здоровье близких и родных. Также Андрей Клишас отметил, что граждане, проживающие в квартирах маленькой площади, не могут в полной мере соблюдать самоизоляцию в случае, если кто-то из членов семьи заболел и находится на домашнем лечении. Он добавил, что этот механизм позволит не перегружать коечный фонд системы здравоохранения.