Пензенская бизнесвумен потеряла деньги при покупке масок и халатов

Предприниматель из Пензы хотела купить защитные маски и одноразовые халаты через интернет и наткнулась на мошенников.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, женщина увидела объявление о продаже этих товаров в Instagram. Бизнесвумен договорилась о покупке масок и халатов на 6630 рублей. Она перечислила деньги незнакомцу, а после этого продавец добавил пензячку в черный список.

Полицейским женщина пояснила, что знала о подобных способах обмана. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

«Чтобы избежать обмана через интернет, нужно обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений продажи или обмена. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, а также в случае обмена отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной», - добавили в ведомстве.