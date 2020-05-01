«Много людей». Стал известен индекс самоизоляции в Пензе на 23 мая

По данным сервиса «Яндекса», определяющего индекс самоизоляции городов России, а также ближнего зарубежья, в Пензе данный показатель вечером 23 мая составил всего 2,6.

Сервис анализирует число людей на улицах города, автомобильный трафик и сравнивает с периодом до распространения коронавирусной инфекции. 1 апреля, в первый день самоизоляции, индекс Пензы в 12:00 составлял 3,6.

9 мая показатель не опускался ниже трех, но после завершения периода нерабочих дней он вновь снизился. 22 мая в полдень был зафиксирован рекордный показатель - 1,1.

23 мая в 16 часов вечера индекс самоизоляции Пензы составил 2,6. Это соответствует описанию «На улице много людей». В 12:00 он был еще ниже – 2,3.

Напомним, по состоянию на 23 мая в Пензенской области – 1612 подтвержденных случаев коронавируса, из них новых – 102.