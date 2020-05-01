Мокшанский пенсионер погиб из-за неосторожного обращения с огнем - СКР

В поселке Мокшан Пензенской области 23 мая произошел пожар, который унес жизнь мужчины.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что трагедия произошла ночью. В на третьем этаже дома по улице Победы вспыхнула квартира. После того, как пожарные побороли пламя, они обнаружили в помещении тело 74-летнего хозяина жилища.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем», - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В МЧС призывают не оставлять без присмотра включенными бытовые приборы, плиты, проверять исправность проводки. Кроме того, опасно курить в постели.