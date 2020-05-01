В Сети сообщили о найденном в Пензе теле девочки

В Сети появилась информация о найденном в одном из микрорайонов Пензы теле несовершеннолетней.

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» опубликовали скриншот с сообщениями местных жителей о том, что тело якобы нашли 23 мая.

«Никакой информации в официальных источниках нет, только эти сообщения», - подчеркнули администраторы группы.

Журналисты информагентства связались с представителем регионального СУ СКР, чтобы выяснить подробности произошедшего. Там информацию не опровергли, однако сообщили, что официальный комментарий будет дан позже. «Пенза-Пресс» продолжит следить за ситуацией.