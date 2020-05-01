Белозерцев поздравил пензенцев с Днем славянской письменности

«Этот замечательный праздник широко отмечается во всем славянском мире и является значительным явлением в общественной и духовной жизни. Его основная идея заключается в напоминании об отправной точке нашей культуры, о подвиге первоучителей, объединивших предков в стремлении к гуманизму и справедливости, в бережном отношении к родному языку, шедеврам отечественной литературы, к национальным традициям.

Благодаря многотрудным деяниям выдающихся просветителей Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия славянские народы соприкоснулись с азами письменности, познали мудрость книг. Уверен, что укрепление могущества Отечества, воспитание достойного подрастающего поколения - подлинных патриотов великой Родины - невозможно без обращения к вековым культурно-историческим истокам», - отмечается в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо родины.