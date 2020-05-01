Пензенцам рассказали, как получить удостоверение многодетной семьи

Пензенские семьи, в которых воспитывается трое и более детей, могут рассчитывать на дополнительные льготы, если получат специальное удостоверение. Оно так и называется – «Удостоверение многодетной семьи Пензенской области». Документ даст возможность после завершения режима самоизоляции бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения региона.

«Получить удостоверение «Многодетная семья Пензенской области» может один из родителей, который имеет на содержание или воспитание трех и более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, которые зарегистрированы на территории Пензенской области. Прием заявлений осуществляется только по месту регистрации заявителя. Для получения удостоверения необходимы паспорта обоих родителей, одна фотография 2 на 3 см, которую можно сделать также в МФЦ», - рассказала начальник отдела методического и кадрового обеспечения Мария Бордакова.

Право на удостоверение и дополнительные льготы, по подсчетам экспертов, имеют более 9 тысяч семей, проживающих в регионе. Оформляют такой документ за пять рабочих дней, сообщает телеканал «Экспресс».