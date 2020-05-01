Школу в дальнем Арбеково сдадут в конце лета

Школу в дальнем Арбеково в Пензе закончат строить в августе. Напомним, учебное заведение на 1100 мест появится в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом России. Рядом со школой оборудуют футбольное поле и многофункциональную спортивную площадку.
«На данном этапе выполнен монолитный каркас, заполнение наружных стен силикатными блоками, установлены окна, ведутся внутренние отделочные работы», - отметил начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.
Школа рассчитана на детей всех возрастов. В ней будут свой пищеблок более чем на 550 человек, медицинский кабинет, современная библиотека, актовый зал почти на 700 человек. Эта школа решит проблему образования шаговой доступности для активно застраивающегося микрорайона, отмечает телеканал «Экспресс».