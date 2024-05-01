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24.05.2020г.
Пензенские волонтеры рассказали о своей работе в период пандемии

Пензенские волонтеры рассказали о своей работе в период пандемии

Вс, 24.05.20 16:57
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Тяжкий труд, который не оплачивается. Добровольчество было и остается делом, которое подходит тем, кто не ищет выгоды для себя, но готов помогать другим. Обычно работа волонтеров мало заметна, но сейчас, оказавшись в самоизоляции, многие переосмыслили ее ценность. Кто-то буквально жил благодаря визитам неравнодушных людей, а кто-то понял, что волонтерство - это его призвание.

Николай Воронин пока что сильно суетится - старается быть максимально полезным и успеть везде. Он первый день трудится в волонтерском штабе. В 60 лет, не взирая на опасность заражения, мужчина решил быть полезным.

«Нужно помогать. Вот люди, которые сейчас попали в беду, им нужно помочь, чтобы они получили продукты, чтобы дети не голодали, чтобы у них все было хорошо, пока мы все это не пройдем, нужно людям помогать. Поэтому я здесь», - рассказал Николай Воронин.

В штабе пензенского отделения «Российского детского фонда» работы добровольцам хватает всегда. Каждый день к волонтерам обращаются около 25 семей. Просят о разном - помочь с ремонтом или работой в саду, подсказать, где и как оформить полагающиеся пособия и выплаты, и даже просто выслушать. Основная же работа волонтеров - обеспечивать в это непростое время продуктами питания нуждающихся. Это, в первую очередь, многодетные, малоимущие и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации.

Продуктовые наборы волонтеры раздают практически с первого дня объявленной самоизоляции. Формировали их с учетом пожеланий семей с детьми. В мешках есть крупы всех видов, чай, сахар, мясные консервы, макароны, масло, мука, а еще кисели и компотная смесь. Такой запас продовольствия рассчитан на месяц. С марта добровольцы обеспечили продуктами больше двух тысяч семей. Наборы выдают в штабе фонда. Если у родителей нет возможности отлучиться, волонтеры сами приезжают к ним либо на своем транспорте, либо с попутчиками. Как правило, помочь никто не отказывается. А вот те, кому адресована помощь, не всегда оказываются ей рады.

«Просто иногда сначала не верят, но потом, когда понимают, что пришли с добрыми намерениями, начинают общаться добро», - рассказал волонтер Никита Кузнецов.

Все же благодарных больше. Подтверждение тому - мессенджеры волонтеров, переполненные теплыми пожеланиями, рисунками и видеороликами. Благодарят пензенцы всех добровольцев без исключения, в том числе и тех, кто купил продукты и помог сформировать наборы.

«Ансамбль «Старгород», студенты, те же мамы, которые ходят к нам в «Добрый шкаф», приезжали, помогали. Есть директор очень дорогого бутика. Есть люди, которые выделили деньги. Они здесь прятались от всех камер, но ползали наравне со всеми, собирали, таскали, сортировали», - сообщила председатель пензенского отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина.

Благотворители не ищут славы. Каждый помогает в меру своих возможностей, просто потому что хочет сделать чью-то жизнь немного лучше. Для этих людей простое «спасибо» - лучшее вознаграждение, отмечает телеканал "Экспресс". 

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
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