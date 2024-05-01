Пензенские волонтеры рассказали о своей работе в период пандемии

Тяжкий труд, который не оплачивается. Добровольчество было и остается делом, которое подходит тем, кто не ищет выгоды для себя, но готов помогать другим. Обычно работа волонтеров мало заметна, но сейчас, оказавшись в самоизоляции, многие переосмыслили ее ценность. Кто-то буквально жил благодаря визитам неравнодушных людей, а кто-то понял, что волонтерство - это его призвание.

Николай Воронин пока что сильно суетится - старается быть максимально полезным и успеть везде. Он первый день трудится в волонтерском штабе. В 60 лет, не взирая на опасность заражения, мужчина решил быть полезным.

«Нужно помогать. Вот люди, которые сейчас попали в беду, им нужно помочь, чтобы они получили продукты, чтобы дети не голодали, чтобы у них все было хорошо, пока мы все это не пройдем, нужно людям помогать. Поэтому я здесь», - рассказал Николай Воронин.

В штабе пензенского отделения «Российского детского фонда» работы добровольцам хватает всегда. Каждый день к волонтерам обращаются около 25 семей. Просят о разном - помочь с ремонтом или работой в саду, подсказать, где и как оформить полагающиеся пособия и выплаты, и даже просто выслушать. Основная же работа волонтеров - обеспечивать в это непростое время продуктами питания нуждающихся. Это, в первую очередь, многодетные, малоимущие и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации.

Продуктовые наборы волонтеры раздают практически с первого дня объявленной самоизоляции. Формировали их с учетом пожеланий семей с детьми. В мешках есть крупы всех видов, чай, сахар, мясные консервы, макароны, масло, мука, а еще кисели и компотная смесь. Такой запас продовольствия рассчитан на месяц. С марта добровольцы обеспечили продуктами больше двух тысяч семей. Наборы выдают в штабе фонда. Если у родителей нет возможности отлучиться, волонтеры сами приезжают к ним либо на своем транспорте, либо с попутчиками. Как правило, помочь никто не отказывается. А вот те, кому адресована помощь, не всегда оказываются ей рады.

«Просто иногда сначала не верят, но потом, когда понимают, что пришли с добрыми намерениями, начинают общаться добро», - рассказал волонтер Никита Кузнецов.

Все же благодарных больше. Подтверждение тому - мессенджеры волонтеров, переполненные теплыми пожеланиями, рисунками и видеороликами. Благодарят пензенцы всех добровольцев без исключения, в том числе и тех, кто купил продукты и помог сформировать наборы.

«Ансамбль «Старгород», студенты, те же мамы, которые ходят к нам в «Добрый шкаф», приезжали, помогали. Есть директор очень дорогого бутика. Есть люди, которые выделили деньги. Они здесь прятались от всех камер, но ползали наравне со всеми, собирали, таскали, сортировали», - сообщила председатель пензенского отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина.

Благотворители не ищут славы. Каждый помогает в меру своих возможностей, просто потому что хочет сделать чью-то жизнь немного лучше. Для этих людей простое «спасибо» - лучшее вознаграждение, отмечает телеканал "Экспресс".