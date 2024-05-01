В Пензенской области 26 мая стартует антинаркотический месячник

С 26 мая в Пензенской области стартует второй всероссийский месячник антинаркотической направленности (0+). Его главная цель - популяризация здорового образа жизни.

Как и в прошлом году, в течение месяца с 26 мая по 26 июня будут проводиться семинары для педагогов и учащихся по профилактике алкоголизма и наркомании. Своими знаниями об опасности вредных привычек поделятся врачи.

В связи с карантинными мероприятиями основной упор будет сделан на проведение встреч в дистанционном формате, в частности, в интернете, сообщает телеканал «Экспресс».