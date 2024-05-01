Пензячка лишилась 600 тысяч рублей, поговорив со лжесотрудницей банка

Жертвой телефонной мошенницы стала жительница Бессоновского района. В разгар рабочего дня ей позвонила неизвестная, назвавшаяся сотрудницей охраны крупного банка. Пензячке она сообщила, что та стала жертвой преступника, банковского работника, который на ее имя оформил кредит. И чтобы не лишиться своих денег, их срочно надо перевести на другие банковские счета.

«Гражданка поверила звонившей настолько, что назвала ей логин и пароль от своего банковского приложения. Это можно расценить, как если бы она отдала ключи от своего дома и сообщила, где искать деньги. Следуя указаниям лжесотрудницы банка, она направилась в ближайший офис, где со своей карты сняла 600 тысяч рублей», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова

Затем, следуя инструкциям, которые ей сообщила мошенница, жительница Бессоновского района два часа через банкомат перечисляла деньги на указанные ей номера в другой банк. И лишь когда все финансовые операции были закончены, она поняла, что ее обманули, и обратилась полицию. Если бы женщина уже при первом звонке прервала разговор с незнакомкой, как это советуют делать полицейские, ничего подобного не случилось бы, подчеркивает телеканал «Экспресс».