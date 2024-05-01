Музыка во тьме. Гостем «Концертника» стал музыкант, потерявший зрение

Когда музыка меняет судьбу. 27 мая в эфире телеканала «Экспресс» выйдет программа «Концертник» (16+), гостем которой станет Владимир Дубцов. Заняться музыкой он решил после того, как полностью лишился зрения. Исполнив свою давнюю мечту, научился играть на гитаре, а затем начал выступать на сцене.

Настраивая свою гитару, он и сам настраивается на нужный лад. Впервые в гостях программы «Концертник» Владимир Дубцов - человек, который решил исполнить свою заветную мечту - стать музыкантом, после того, как судьба сыграла с ним злую шутку. Владимир полностью лишился зрения восемь лет назад, когда ему было всего 27. Резко начала прогрессировать врожденная глаукома. Как и любой в этой ситуации, он закрылся от мира и впал в отчаяние. Помогли близкие люди. Их автографы теперь, как талисманы, берегут и украшают гитару.

Именно благодаря поддержке родных и друзей Владимир вновь захотел жить. И не просто жить, а наслаждаться жизнью. И в этом ему помогла музыка и шестиструнная подруга в руках.

«После потери зрения я просто понял, что нужно чем-то заниматься, чтобы окончательно не пропасть, потому что в таком состоянии главное - найти себя и чем-то заниматься. И я вспомнил, что я все-таки музыкант по образованию», - рассказал Владимир Дубцов.

Музыкой Владимир занимался с шести лет, закончил музыкальную школу, а затем - училище по классу баяна. Отучился на преподавателя, но никогда по профессии не работал, да и не хотел. Мечта была - не учить, а выступать на сцене. И мечта стала целью. Несмотря на слепоту, он научился играть на гитаре.

Пенза, Петербург, Казань, Астрахань, Оренбург - где только не выступал Владимир со своей группой «АлхимикА». В основном, артисты дают благотворительные концерты, поют песни собственного сочинения. За четыре года Владимир написал около 70 произведений. А на вопрос, о чем его песни, отвечает коротко: «Да обо всем».

«Для меня это то, что человеку небезразлично, о том он и поет, что внутри, о чем он действительно переживает, то, о чем он хочет сказать. То есть песни мои - это самовыражение, общение с толпой, с людьми. А о чем они - да обо всем», - отметил музыкант.

Владимир считает себя счастливым, и, возможно, именно лишившись зрения, он смог обрести свое счастье. А это не только музыка, но и настоящая любовь.

В прошлом году в Центре реабилитации слепых Курской области судьба свела его с Галиной. В январе они сыграли свадьбу, а их домом стали «Новые берега» - арт-поместье в селе Богословка. Об истории любви к жизни и музыке - в программе «Концертник» 27 мая в 19:00.