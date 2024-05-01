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24.05.2020г.
Музыка во тьме. Гостем «Концертника» стал музыкант, потерявший зрение

Музыка во тьме. Гостем «Концертника» стал музыкант, потерявший зрение

Вс, 24.05.20 15:54
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Когда музыка меняет судьбу. 27 мая в эфире телеканала «Экспресс» выйдет программа «Концертник» (16+), гостем которой станет Владимир Дубцов. Заняться музыкой он решил после того, как полностью лишился зрения. Исполнив свою давнюю мечту, научился играть на гитаре, а затем начал выступать на сцене.

Настраивая свою гитару, он и сам настраивается на нужный лад. Впервые в гостях программы «Концертник» Владимир Дубцов - человек, который решил исполнить свою заветную мечту - стать музыкантом, после того, как судьба сыграла с ним злую шутку. Владимир полностью лишился зрения восемь лет назад, когда ему было всего 27. Резко начала прогрессировать врожденная глаукома. Как и любой в этой ситуации, он закрылся от мира и впал в отчаяние. Помогли близкие люди. Их автографы теперь, как талисманы, берегут и украшают гитару.

Именно благодаря поддержке родных и друзей Владимир вновь захотел жить. И не просто жить, а наслаждаться жизнью. И в этом ему помогла музыка и шестиструнная подруга в руках.

«После потери зрения я просто понял, что нужно чем-то заниматься, чтобы окончательно не пропасть, потому что в таком состоянии главное - найти себя и чем-то заниматься. И я вспомнил, что я все-таки музыкант по образованию», - рассказал Владимир Дубцов.

Музыкой Владимир занимался с шести лет, закончил музыкальную школу, а затем - училище по классу баяна. Отучился на преподавателя, но никогда по профессии не работал, да и не хотел. Мечта была - не учить, а выступать на сцене. И мечта стала целью. Несмотря на слепоту, он научился играть на гитаре.

Пенза, Петербург, Казань, Астрахань, Оренбург - где только не выступал Владимир со своей группой «АлхимикА». В основном, артисты дают благотворительные концерты, поют песни собственного сочинения. За четыре года Владимир написал около 70 произведений. А на вопрос, о чем его песни, отвечает коротко: «Да обо всем».

«Для меня это то, что человеку небезразлично, о том он и поет, что внутри, о чем он действительно переживает, то, о чем он хочет сказать. То есть песни мои - это самовыражение, общение с толпой, с людьми. А о чем они - да обо всем», - отметил музыкант.

Владимир считает себя счастливым, и, возможно, именно лишившись зрения, он смог обрести свое счастье. А это не только музыка, но и настоящая любовь.

В прошлом году в Центре реабилитации слепых Курской области судьба свела его с Галиной. В январе они сыграли свадьбу, а их домом стали «Новые берега» - арт-поместье в селе Богословка. Об истории любви к жизни и музыке - в программе «Концертник» 27 мая в 19:00.

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Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
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