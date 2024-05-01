Белозерцев поздравил пензенских мусульман с праздником Ураза-байрам

«Мир, добрососедство, взаимообогащение культур — принципы, на основе которых построены межнациональные отношения в Сурском крае. Свой неоценимый вклад в укрепление национального единства, воспитание духовности вносит мусульманская умма Пензенской области. Ее представители активно занимаются общественной деятельностью, благотворительностью, развивают традиции дружбы и уважения друг к другу. Уверен, что так будет всегда», - отмечается в поздравлении.

Губернатор пожелал, чтобы Ураза-Байрам принес в каждый дом и каждую семью тепло и радость, счастье и благополучие.