Пензенские волонтеры за два месяца совершили более 2000 выездов

За два месяца пензенские волонтеры «Единой России» приняли более 3000 звонков и осуществили более 2000 выездов.

Как сообщает пресс-служба регионального ЗакСобрания, добровольцы проработали 56 дней без перерывов на выходные, принимали звонки на «горячую линию» 672 часа.

Благодарность волонтерам выразил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

«Представители разных молодежных движений объединились, чтобы оказывать практическую помощь самым уязвимым категориям граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Непростая работа, которую они проводят, требует от молодых людей не только физических, но и эмоциональных затрат, и заслуживает самой глубокой признательности. Волонтеры проявляют самые лучшие свои качества – неравнодушие, социальную ответственность, никто не «сдулся», не отказался от выезда, не бросил свое дело», - подчеркнул спикер областного парламента.

Он также отметил роль добровольцев в реализации программы партии «Помоги учиться дома», в рамках которой многодетным и малообеспеченным семьям совместно с благотворителями доставлено более 250 компьютеров.

Напомним, «горячая линия» работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Заявки принимаются по телефонам :54-18-98 и 54-19-42.