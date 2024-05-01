Пензенец сообщил о потопе на ул. Рябова

«Ул. Рябова, 6 опять плывет», - написал автор поста, в доказательство своих слов приложив к публикации фото.
В комментариях многие подтвердили, что на ул. Рябова такая ситуация действительно происходит не впервые.
«Всегда плывет», - согласился подписчик Тема.
«Слушайте, вон на том пригорочке постелить и загорать, все равно море в этом году не светит. Жару бы еще», - пошутила пользователь Мария.
«Опять весла расчехлять», - посетовал Михаил.
Пензенцы также предположили, что всему виной оказался дождь, прошедший накануне. Официальной информации о причинах потопа на данном участке дороги нет.