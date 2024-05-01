Лидин: Русский язык – хранилище уникального духовного наследия славян

«В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и признания равноапостольным просветителям Кириллу и Мефодию – создателям славянской азбуки, ставшей основой для формирования единого языкового пространства на территории славянских государств.

Русский язык и сегодня остается хранилищем уникального духовного наследия славян, важным связующим звеном между культурами. Уважение к русскому языку как средству межнационального общения служит укреплению российской государственности, расширению сотрудничества и взаимопонимания между народами», - отмечается в поздравлении.

Валерий Лидин пожелал пензенцам здоровья, мира, добра и процветания.