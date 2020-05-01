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24.05.2020г.
Известна география заражения Covid-19 в Пензенской области на 24 мая

Известна география заражения Covid-19 в Пензенской области на 24 мая

Вс, 24.05.20 12:50
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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативные данные о распространении коронавируса в регионе на 24 мая.

По словам Дины Черемушкиной, подтверждено 1709 случаев, из них за последние сутки – 97.

«Пациенты — дети: 16 лет; 1 год; 10 лет; 14 лет. Возраст остальных - от 21 до 89 лет», - рассказала она.

Также пресс-секретарь губернатора сообщила о том, в каких районах Пензенской области выявили новые случаи заражения:

- Пенза — 49*;
- Бессоновский район — 5;
- Пензенский район — 14;
- Камешкирский район — 1;
- Кузнецк — 4;
- Заречный — 3;
- Нижнеломовский район — 4;
- Земетчинский район — 1;
- Шемышейский район — 3;
- Колышлейский район — 1;
- Бековский район — 1;
- Сердобский район — 2;
- Белинский район — 1;
- Тамалинский район — 1;
- Городищенский район — 3;
- Каменский район — 1;
- Мокшанский район — 1;
- Лунинский район — 1;
- Башмаковский район — 1.

*Ранее было опубликовано другое число зараженных в Пензе - 50, однако пресс-секретарь внесла правку. 

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21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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03.04.2020 11:50
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