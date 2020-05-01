Известна география заражения Covid-19 в Пензенской области на 24 мая

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативные данные о распространении коронавируса в регионе на 24 мая.

По словам Дины Черемушкиной, подтверждено 1709 случаев, из них за последние сутки – 97.



«Пациенты — дети: 16 лет; 1 год; 10 лет; 14 лет. Возраст остальных - от 21 до 89 лет», - рассказала она.

Также пресс-секретарь губернатора сообщила о том, в каких районах Пензенской области выявили новые случаи заражения:



- Пенза — 49*;

- Бессоновский район — 5;

- Пензенский район — 14;

- Камешкирский район — 1;

- Кузнецк — 4;

- Заречный — 3;

- Нижнеломовский район — 4;

- Земетчинский район — 1;

- Шемышейский район — 3;

- Колышлейский район — 1;

- Бековский район — 1;

- Сердобский район — 2;

- Белинский район — 1;

- Тамалинский район — 1;

- Городищенский район — 3;

- Каменский район — 1;

- Мокшанский район — 1;

- Лунинский район — 1;

- Башмаковский район — 1.

*Ранее было опубликовано другое число зараженных в Пензе - 50, однако пресс-секретарь внесла правку.