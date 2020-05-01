Известна география заражения Covid-19 в Пензенской области на 24 мая

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативные данные о распространении коронавируса в регионе на 24 мая.
По словам Дины Черемушкиной, подтверждено 1709 случаев, из них за последние сутки – 97.
«Пациенты — дети: 16 лет; 1 год; 10 лет; 14 лет. Возраст остальных - от 21 до 89 лет», - рассказала она.
Также пресс-секретарь губернатора сообщила о том, в каких районах Пензенской области выявили новые случаи заражения:
- Пенза — 49*;
- Бессоновский район — 5;
- Пензенский район — 14;
- Камешкирский район — 1;
- Кузнецк — 4;
- Заречный — 3;
- Нижнеломовский район — 4;
- Земетчинский район — 1;
- Шемышейский район — 3;
- Колышлейский район — 1;
- Бековский район — 1;
- Сердобский район — 2;
- Белинский район — 1;
- Тамалинский район — 1;
- Городищенский район — 3;
- Каменский район — 1;
- Мокшанский район — 1;
- Лунинский район — 1;
- Башмаковский район — 1.
*Ранее было опубликовано другое число зараженных в Пензе - 50, однако пресс-секретарь внесла правку.