В Пензе в выходной индекс самоизоляции вырос почти втрое

По данным сервиса «Яндекса», определяющего индекс самоизоляции городов России, а также ближнего зарубежья, в Пензе данный показатель в полдень 24 мая составил 3,1.

Сервис анализирует число людей на улицах города, автомобильный трафик и сравнивает с периодом до распространения коронавирусной инфекции. 1 апреля, в первый день самоизоляции, индекс Пензы в 12:00 составлял 3,6.

9 мая показатель не опускался ниже трех, но после завершения периода нерабочих дней он вновь снизился. 22 мая в полдень был зафиксирован антирекорд - 1,1.

В выходной ситуация выглядит значительно лучше: по состоянию на 12 часов 24 мая индекс самоизоляции составлял 3,1, за весь день он не опускался ниже 3. Ему соответствует описание: «На улице есть люди».

Напомним, по состоянию на 24 мая в Пензенской области – 1709 случаев коронавируса, из них новых – 1709.