Российские рестораторы из-за коронавируса перейдут на электронное меню

Пандемия коронавируса вводит новые правила для российских рестораторов. Им приходится придумывать альтернативные варианты подачи меню, так как многие посетители после отмены ограничений вряд ли захотят прикасаться к буклетам, переходящим из рук в руки.

В Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) рассказали «Известиям», какие новшества в качестве меню будут внедрять отечественные заведения.

По словам президента ФРИО Игоря Бухарова, отечественные кафе и рестораны будут предлагать опцию электронного меню после открытия. По его словам, новая бесплатная программа для этого уже разработана. Данная платформа позволяет оформить меню в цифровом виде, а посетители будут получать к нему доступ с помощью QR-кодов или ссылок.

Впрочем, некоторые заведения оставят традиционную бумагу, но превратят ее в более безопасную.