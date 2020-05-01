В Пензе легковушка едва не рухнула в обрыв

В Пензе на 95-м Кордоне произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел ночью 24 мая.

«Завалилась. Видимо, во время ливня занесло», - написал автор поста.

Судя по фото, в ДТП попала Lada Kalina. Машина съехала в кювет и едва не рухнула в обрыв, застряв в кустах. У нее вывернуло колеса.

Официальной информации нет.

Инспекторы просят пензенцев не садиться пьяными за руль, потому что это может привести к необратимым последствиям. Кроме того, если водителю стало плохо во время езды, нужно остановить машину. Также не стоит забывать про правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.