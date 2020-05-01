Covid-19. В Пензе скончались двое заразившихся мужчин

В Пензенской области скончались двое 79-летних мужчин, у которых диагностировали коронавирус.
Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложнение пневмония.
Она уточнила, что у обоих мужчин было множество серьезных заболеваний, связанных с сердцем.
Напомним, по данным на 24 мая, в Пензенской области зарегистрировано 1 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время умерли 13 пациентов.