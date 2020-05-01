В России появился черный рынок пропусков на фоне эпидемии коронавируса

В России появился черный рынок пропусков на фоне эпидемии COVID-19. Роскомнадзор на данный момент ограничил доступ более чем к 20 страницам, в которых содержатся данные об изготовлении цифровых разрешений, пишут «Известия».

Все решения были приняты в соответствии с ФЗ №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В Роскомнадзоре добавили, что руководствовались ст. 15.3, прописывающей порядок ограничения доступа к данным, распространяемым с нарушением закона.

«На основании требований Генпрокуратуры России ограничен доступ или отработан вопрос удаления противоправной информации с более 20 интернет-страниц, содержащих недостоверные сведения об изготовлении пропусков», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Изготовление поддельных разрешений на передвижение опаснее обычного мошенничества, считают в Госдуме. Такие действия влекут за собой угрозу здоровью граждан.