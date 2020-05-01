Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отмечает день рождения

25 мая полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отмечает день рождения. Ему исполнилось 56 лет.

С праздником Игоря Анатольевича поздравляют близкие, коллеги, общественники, представители средств массовой информации. Редакция ИА «Пенза-Пресс» и весь медиахолдинг «Экспресс» желают полпреду крепкого здоровья, счастья, успешной работы на благо Приволжского федерального округа!

Игорь Комаров работал в нескольких крупных банках на руководящих должностях. Был советником генерального директора государственной корпорации «Ростехнологии», был президентом «Автоваза». После занимал должности заместителя руководителя Федерального космического агентства, генерального директора «Объединенной ракетно-космической корпорации», руководителя Федерального космического агентства и генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Позже был заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации. 7 сентября 2018 года Игоря Комарова назначили полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе.

Награжден орденом Почета, орденом Почетного легиона (Франция), орденом Дружбы («Достык») первой степени (Республика Казахстан).