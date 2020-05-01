Нападающий пензенского «Дизеля» переходит в столичный ЦСКА

В пресс-службе «Дизеля» уточнили, что за игрока клуб получит денежную компенсацию.

«Безусловно, для нас это большая потеря. Но в то же время мы рады, что Влад смог так проявить себя в «Дизеле», что им заинтересовался такой серьезный клуб. По сути, эта ситуация — пример идеального сотрудничества хоккеиста и клуба. Когда мы подписывали новый контракт, Влад говорил, что хочет играть за «Дизель» так, чтобы команда КХЛ им не просто заинтересовалась, а была готова выплатить за него компенсацию, предусмотренную регламентом. Таким образом, даже уходя, игрок принес пользу клубу», - отметил исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов.

За три сезона в пензенской команде Владислав Барулин отыграл 128 матчей, где набрал 80 очков (44 шайбы и 36 передач). В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром «Дизеля», набрав 42 очка.